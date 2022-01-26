Омск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 января 2022 6:50

В Омске к вывозу снега подключилась дополнительная спецтехника из Тары

Из-за обильных снегопадов с севера региона пригнали 15 самосвалов
Виктория КОВЕРНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
За машинами подрядчика следит система Глонасс

За машинами подрядчика следит система Глонасс

Фото: Ксения Высотина

В Омске после обильных снегопадов к вывозу снега, кроме собственной уборочной техники, подключился дополнительный «десант» подрядной организации из Тары.

Помогает городу ООО «СтройТрансИнвест». 15 самосвалов компании ежедневно вывозят до 11 тысяч кубометров снега. Работы проводятся в ночное время, поэтому процесс городского движения не приостанавливается.

До 15 апреля спецтехника подрядчика вывезет 100 тысяч кубометров снежной массы. Об этом говорит контракт на 9 млн рублей. Специальная система Глонасс будет контролировать подрядчика. По данным мэрии, на 25 января на свалки совместными усилиями вывезено более 280 тысяч кубометров снега.

0