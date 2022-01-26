Омичка отсудила 50 тысяч рублей у своего работодателя, который всячески принуждал ее вакцинироваться

Омичка до сих пор не вакцинирована. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

25 января Центральный районный суд города Омска встал на сторону омички, которая ранее подала иск на своего работодателя за ее принуждение к вакцинации. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Согласно материалам разбирательства, ранее женщину отстранили от работы за отказ от вакцинации. При этом особой нужды прививаться у женщины не было: на тот момент и так свыше 60% сотрудников компании, занимающейся продажей специализированной литературы, имели сертификаты о пройденной вакцинации.

В суде девушка потребовала зарплату за дни вынужденных прогулов, это 44 481 рубль. Также моральный ущерб от действий работодателя она оценила в 5 тысяч рублей. Суд, следуя распоряжению главного санитарного врача Омской области, согласился с доводами истицы - острой нужды вакцинироваться у нее не было - и удовлетворил ее требования.

В пользу рмички деньги были взысканы, ее также восстановили на прежнем месте работы.