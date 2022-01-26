Мэр Омска Сергей Шелест изменит структуру горадминистрации

Принять предложенную новую структуру должны на пленарном заседании городского совета Фото: пресс-служба администрации города Омска

Комитет по вопросам местного самоуправления городского совета предварительно одобрил новую структуру руководства мэрии Омска. Заместителей у градоначальника по-прежнему будет шестеро, но подведомственные им структуры немного перераспределят.

Так, первый заместитель мэра, коим является Евгений Фомин, теперь будет курировать все округа и департамент городского хозяйства.

Департамент архитектуры и градостроительства и департамент имущественных отношений отнесут в ведение еще одного заместителя.

Следующий зам будет курировать департамент жилищной политики и департамент строительства. В кураторство еще одного заместителя попадут департамент городской экономической политики, департамент финансов и департамент контрактной системы в сфере закупок.

Судя по перечню структур, на плечи заммэра Анастасии Терпуговой ляжет кураторство сразу четырех ведомств: департамент образования, департамент культуры, департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта, управление общественных отношений и социальных вопросов.

В ведение шестого зама будут департамент транспорта, департамент общественной безопасности и управление делами.

Непосредственно подчиняться мэру Омска будут прежде всего первый замглавы, а также ряд организационно-правовых структур городской администрации: аппарат мэра, отдел мобилизационной подготовки, отдел обеспечения режима секретности, департамент правового обеспечения муниципальной службы, департамент контроля, департамент информационной политики и управление финансового контроля горадминистрации.

Принять предварительно одобренную комитетом структуру должны на ближайшем пленарном заседании городского совета.