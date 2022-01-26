Tele2 объявляет челлендж для гостей Rosafest х Gorilla Energy-2022

no-title

Для участников оператор подготовил конкурсные механики с ценными и денежными призами с общим фондом более 800 000 рублей.

Традиционно начинающие и профессиональные лыжники и сноубордисты встретятся на горном курорте «Роза Хутор», чтобы покорить крутые склоны и провести время по другим правилам. В этот раз неделя активного зимнего отдыха пройдет с 29 января по 5 февраля. Участников мероприятия ждет масштабный квест в горах, обучение техникам катания со звездными спортсменами, тематические мастер-классы, трюки от именитых атлетов, онлайн-трансляция и многое другое.

Главным событием фестиваля станет уже полюбившееся многим с прошлого года соревнование – Mountain Battle от Tele2. В этом году мобильный оператор подготовил впечатляющий призовой фонд более 800 000 рублей и новые задания для участников. Профессионалы и любители зимних экстремальных видов спорта смогут выбрать одну из предложенных миссий разного уровня сложности. Им предстоит, например, продемонстрировать максимальное количество трюков в сноупарке за ограниченное количество времени или показать свой самый эффектный проезд по трассе. Во время заездов райдеры будут тестировать в экстремальных условиях мобильный интернет от Tele2 и вести прямые трансляции в социальных сетях прямо со склонов гор. Кроме того, каждый райдер получит готовое смонтированное видео от команды Tele2.

Жюри выберет лучших райдеров, и победители получат денежные призы от Tele2. Оценивать конкурсантов будут профессиональные атлеты, среди которых – чемпион России по фристайл-сноубордингу Юрий Гаврилов, герой полнометражных фильмов о сноуборде, спортсмен Андрей Москвин, главный куратор лыжного фриски-направления страны Александр Чижов и другие.

no-title

Участники также смогут принять участие в Content Battle – челлендже от Tele2 в категории Fun. Выполняя индивидуальные задания, спортсмены будут снимать контент, выкладывать его в социальные сети, получать баллы в игре и обменивать их на подарки от Tele2. Также финалисты смогут сразиться за суперпризы: смартфон, экшн-камеру или сертификат на покупку спортивного снаряжения.

В этом году для гостей курорта будет вновь открыт сноупарк Tele2 от команды Spotway с уникальным набором фигур для трюков. Всю неделю на этих фигурах смогут кататься участники Mountain Battle, также свои навыки продемонстрируют профессиональные райдеры со всей страны в рамках фристайл-шоу от Tele2. Куратором события станет известный райдер Денис Бонус, один из сильнейших сноубордистов мира. Трансляцию из сноупарка на скорости мобильного интернета от Tele2 можно будет посмотреть 4 февраля на сайте katay.tele2.ru.

Абонентов Tele2 ждут привилегии: скидка 5% на бронирование тура на официальном сайте фестиваля и дополнительные преимущества на курорте. Например, клиенты оператора могут каждый день начинать с чашки кофе от Surf Coffee в комфортном пространстве Tele2.