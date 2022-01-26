Олег Заремба прошёл повторную иммунизацию от COVID-19

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Это третий для Министра региональной политики Омской области визит в пункт вакцинации за последний год. Олег Заремба уже делал прививку двухкомпонентным «Cпутником V». Сегодня пришёл в поликлинику на ревакцинацию.

В поликлинике №2 на тысячу посещений в смену по улице Комарова есть запас всех вакцин для профилактики коронавируса. В качестве повторной прививки вице-губернатор выбрал препарат «Лайт».

Ревакцинацию или «бустерную прививку» нужно делать через полгода после вакцинации двухкомпонентными вакцинами или после перенесенного COVID-19. Олег Заремба последовал медицинским рекомендациям. Ревакцинация проводится без необходимости анализов на антитела.

- В августе прошлого года я ставил прививку двухкомпонентным «Cпутником V». Сейчас, спустя полгода, поставил «Спутник Лайт» и в принципе намерен ревакцинироваться так каждые полгода. Первую прививку перенёс достаточно легко: не болел, лишь какие-то незначительные явления - температура поднялась, голова поболела один день, а после второго компонента вообще никаких побочных эффектов не наблюдал, - отметил заместитель председателя регионального кабинета министров. В эффективности прививки он уверен.

- К сожалению, статистика пандемии перед нашими глазами, за прошедшие 2 года я потерял двух друзей. Один из них просто не дождался вакцины - её тогда еще не было. Второй был категорическим противником и это закончилось трагически. И с другой стороны, из сотен людей, которых я знаю и непосредственно общаюсь, никто из вакцинированных не погиб, все живы. Были случаи, что болели, но в значительно более легких формах это переносили. Мои родители - люди в возрасте, были вакцинированы и, соответственно, живы-здоровы. Могу сказать, что, конечно, нужно вакцинироваться.

Выждав рекомендованные врачом 15 минут для проверки самочувствия, вице-губернатор отправился из поликлиники на работу.