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Общество26 января 2022 4:22

В Омске ищут подрядчика, который достроит гидроузел

На первом этапе необходимо соорудить левый берег и судоходный шлюз
Виктория КОВЕРНЕВА
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Необходимость в гидроузле объяснялась произошедшим за последние десятилетия резким снижением уровня реки по причине большого отъема воды на территориях Казахстана и Китая.

Необходимость в гидроузле объяснялась произошедшим за последние десятилетия резким снижением уровня реки по причине большого отъема воды на территориях Казахстана и Китая.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Главное управление контрактной системы региона объявило торги на первый этап достройки Красногорского гидроузла. Предполагается, что подрядчик за 2,5 года должен завершить строительство сооружений левого берега и судоходного шлюза, а также необходимого для их работы комплекса вспомогательных сооружений, инженерных сетей и систем.

Приступить к строительству планируется после разработки рабочей документации по объекту. Завершить первый этап необходимо до августа 2024 года. На эти цели направят 4 млрд рублей федеральных средств. Распоряжение о выделении денег подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Отметим, что второй этап работ включит в себя строительство русловой низконапорной плотины и создание водохранилища.

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