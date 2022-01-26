В Омске ищут подрядчика, который достроит гидроузел

Необходимость в гидроузле объяснялась произошедшим за последние десятилетия резким снижением уровня реки по причине большого отъема воды на территориях Казахстана и Китая. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Главное управление контрактной системы региона объявило торги на первый этап достройки Красногорского гидроузла. Предполагается, что подрядчик за 2,5 года должен завершить строительство сооружений левого берега и судоходного шлюза, а также необходимого для их работы комплекса вспомогательных сооружений, инженерных сетей и систем.

Приступить к строительству планируется после разработки рабочей документации по объекту. Завершить первый этап необходимо до августа 2024 года. На эти цели направят 4 млрд рублей федеральных средств. Распоряжение о выделении денег подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Отметим, что второй этап работ включит в себя строительство русловой низконапорной плотины и создание водохранилища.