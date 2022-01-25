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Общество25 января 2022 11:00

В Омске увеличат количество сотрудников колл-центра по COVID-19

Сейчас операторам приходится обрабатывать более 500 звонков в день
Виктория КОВЕРНЕВА
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По единому номеру 122 омичи могут задать любой интересующий вопрос по коронавирусу

По единому номеру 122 омичи могут задать любой интересующий вопрос по коронавирусу

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омске будет увеличено количество операторов колл-центра по COVID-19 до ста человек. Такое распоряжение подписал губернатор Омской области Александр Бурков.

Мера связана с возрастающей заболеваемостью и распространением в регионе нового штамма коронавируса «омикрон». Сейчас количество рабочих мест и каналов связи «горячей линии» увеличено до 60. А в ближайшее время это число вырастит до 100.

- С увеличением персонала регионального кол-центра службы «122» и регистратур медицинских учреждений омичам будет проще дозвониться и получить ответы на беспокоящие их вопросы, оперативно связаться со службами скорой помощи, получить консультацию специалиста или вызвать врача на дом без визита в поликлинику, - считает губернатор.

Отметим, что служба «122» создана чтобы разгрузить медучреждения, которые не справлялись со шквалом звонков пациентов. И сейчас по единому номеру «122» омичи наиболее часто вызывают скорую помощь, врача на дом из поликлиники, задают вопросы по коронавирусу, уточняют режим работы пунктов вакцинации и порядок записи на прививку.

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