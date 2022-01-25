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Общество25 января 2022 10:49

Офисное здание на Гагарина в Омске отремонтируют собственники

Мировое соглашение с администрацией обозначило крайний срок - 1 октября 2022 года
Наталья ВИРКУНЕН
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Офисный центр давно стоит с облупленными стенами. Фото: Яндекс.Картинки.

Офисный центр давно стоит с облупленными стенами. Фото: Яндекс.Картинки.

24 января администрация Центрального округа Омска подписала мировое соглашение с рядом коммерческих организаций - собственниками здания по улице Гагарина, 8/1, согласно которому будет отремонтирован фасад офисного центра. Об этом сообщает БК55.

Ранее администрация через суд обязала собственников выполнить эти работы. Все дело в том, что офисный центр попал в гостевой маршрут предстоящего чемпионата мира по хоккею, но фасад совершенно не презентабелен. Отсюда и требование.

Согласно подписанному документу, фасад засияет ремонтом к 1 октября 2022 года. Обязательства взяли на себя 19 владельцев строения.

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