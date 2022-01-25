Подростков, признавшихся в убийстве семьи под Омском, арестовали

Подельникам грозит до 10 лет лишения свободы.

17-летнего подростка, подозреваемого в убийстве семьи из трех человек в селе Юрьевка Павлоградского района, арестовали. Его 14-летнюю подельницу и организатора преступления заключили под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщила КП-Омск старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

- Подозреваемый арестован по ходатайству следствия. Следствие и суд мотивировали свое решение тем, что подросток подозревается в совершении особо тяжкого преступления, вызвавшего широкий общественный резонанс ввиду своей дерзости и жестокости, - подчеркнули в управлении СК.

Напомним, что в ночь с 21 на 22 января под Омском совершено зверское преступление: женщина, ее сожитель и десятилетняя дочь-инвалид погибли от ножевых ранений. Спастись удалось 15-летней дочери и 6-летнему сыну. Позже, после следственных действий, в убийстве призналась та сама «выжившая» старшая дочь. Она вместе со своим возлюбленным организовали убийство ее родителей, так как они запрещали подросткам общаться. Подельники были задержаны. Им грозит до 10 лет лишения свободы.