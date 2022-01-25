В Омской области увеличили выплату на первого ребенка до 11,7 тыс. рублей

Размер выплат увеличен на 1237 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

На 1237 рублей увеличен размер ежемесячных выплат на первого ребенка. Теперь пособие составит 11 674 рубля.

В региональном правительстве напоминают, что претендовать на государственную поддержку могут не все семьи. Право на выплату имеют родители, которым выплата назначена в текущем году, а ребенок рожден или усыновлен в период с 1 января 2018 года. Также среднедушевой доход семьи на одного человека не должен превышать 2-кратную величину прожиточного минимума - 24 644 рублей.