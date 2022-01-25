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Общество25 января 2022 9:40

В Омской области увеличили выплату на первого ребенка до 11,7 тыс. рублей

Получить ежемесячное пособие могут не все семьи
Виктория КОВЕРНЕВА
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Размер выплат увеличен на 1237 рублей

Размер выплат увеличен на 1237 рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

На 1237 рублей увеличен размер ежемесячных выплат на первого ребенка. Теперь пособие составит 11 674 рубля.

В региональном правительстве напоминают, что претендовать на государственную поддержку могут не все семьи. Право на выплату имеют родители, которым выплата назначена в текущем году, а ребенок рожден или усыновлен в период с 1 января 2018 года. Также среднедушевой доход семьи на одного человека не должен превышать 2-кратную величину прожиточного минимума - 24 644 рублей.

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