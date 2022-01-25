Омский ДК Козицкого попробуют снова сдать по концессии, несмотря на то, что две прежние попытки оказались неудачными

Возможно, объект слишком крупный и оказывается «не по зубам» бизнесу в нынешних реалиях. Фото: Яндекс.Карты.

25 января в ходе комитета по муниципальной собственности омские депутаты решили снова искать инвесторов для сдачи ДК имени Козицкого по концессии.

В ходе комитета спикеры подчеркнули, что объектом часто интересуются даже иногородние коммерческие компании, но конкретных предложений пока не поступало. Неудачи сдачи ветшающего здания по договору концессии в 2020 и 2021 году депутаты списали на карантинно-кризисные времена.

Нынешнее решение продолжить попытки восстановить здание за чужой счет пока привели только к тому, что на 2023 год были перенесены сроки возможной приватизации строения.