Еще одно самовольно построенное кафе в центре Омска снесут за счет депимущества

Кафе проработало в городе на этом месте 20 лет. Фото: Яндекс.Карты.

История омского кафе «Sувлаки» началась в далеком 2001 году. В разные годы заведение общепита называлось по-разному, долгое время простаивало закрытым. В 2019 году депимущества администрации города обратился с иском в суд о признании постройки самостроем.

Полтора года спустя, после череды судебных разбирательств, в июле 2021 года, Восьмой арбитражный суд обязал владельца кафе - ООО «Эдельвейс» снести постройку. Но никаких действий до сих пор так и не было предпринято.

Поэтому в настоящее время глава департамента Дмитрий Махиня рассказал о том, что чиновники рассматривают вопрос о сносе кафе за счет средств города с последующим возмещением затрат через суд. Когда именно демонтируют здание площадбю 112 кв м, в мэрии сообщат дополнительно.

Напомним, что в прошлом году схожая участь настигла кафе «Дубравушка» у КДЦ «Маяковский».