Омские депутаты предварительно одобрили присоединение ПАТП №4 к «восьмерке»

После объединения Омск сэкономит около 30 млн рублей на налогах Фото: пресс-служба администрации города Омска

Депутаты городского совета на заседании комитета по муниципальной собственности одобрили присоединение ПАТП №4 к ПАТП №8. С таким предложением выступила мэрия Омска.

Парировали чиновники тем, что благодаря объединению ПАТП №8 сократит расходы и исключит дополнительные траты на содержание имущества ПАТП №4.

- На сегодняшний день препятствий по присоединению нет. Положительный эффект в том, что, по подсчетам, экономия на налоговых платежах составит порядка 30 млн рублей в год, что непосредственно скажется на финансово-хозяйственной деятельности ПП-8. Оба предприятия 2021 год закончили с прибылью: ПП-8 – 30 млн рублей, ПП-4 – 67 млн рублей. Но следует отметить, что такая прибыль получилась в связи с тем, что непосредственную деятельность ПП-4 не осуществляет, это чисто арендные платежи от ПП-8, - цитируют «Коммерческие вести» директора департамента имущественных отношений администрации города Дмитрия Махиню.

Напомним, что ПАТП №4 с 2018 года не занимается пассажирскими перевозками, его основная задача - погашение просроченной кредиторской задолженности. Что касается конечного решения по объединению предприятий, его рассмотрят на ближайшем пленарном заседании городского совета.