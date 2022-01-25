Следующей премьерой режиссера должен стать спектакль «Проделки хитрецов» Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Новым главным режиссером омского ТЮЗа стала Анастасия Старцева. Об этом сегодня, 25 января, рассказали в региональном минкульте. Трудовой контракт с Евгением Рогулькиным, который был на данном посту четыре года, не продлили.

Анастасия уже знакома Омску по своей постановке «Щелкунчик» по сказке Э. Т. А. Гофмана. Следующей премьерой должен стать спектакль «Проделки хитрецов» по сказкам народов Востока.

Известно, что Старцева выпускница Театрального института им. Б. Щукина, режиссерского факультета, курс М. Б. Борисова. Окончила Омский музыкально-педагогический колледж по направлению актриса драматического театра и кино, руководитель творческого коллектива.