В Омской области привить ребенка от коронавируса станет возможным в пяти медучреждениях

75 тысяч омских детей минзрав хотел бы вакцинировать на первом этапе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне региональный минздрав сообщил о поступлении в регион первой партии детской вакцины от коронавируса «Спутник М». Всего приехало 1200 доз вакцины.

Сегодня министерство распорядилось распределить эти дозы между следующими медучреждениями: детскими горбольницами №2, №3 и №4, детскими поликлиниками №7 и №10. Сделать прививку можно будет добровольно, по предварительной записи или в порядке живой очереди.

Вакцинация проходит, по аналогии со взрослой прививкой, в два этапа. Количество действующего вещества в детской прививке, предназначенной для подростков 12-17 лет, уменьшено в пять раз.

В скором времени региональный минздрав рассчитывает на спрос на вакцину для 75 тысяч омских детей. Около 8 тысяч несовершеннолетних переболели коронавирусом.