На благоустройство территории вокруг «Арены Омск» добавят еще 55 млн рублей

В 2023 году Омск примет гостей молодежного чемпионата мира по хоккею Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

Максимальные 55 млн рублей готова дать мэрия Омска на благоустройство территории между улицей Шаронова и набережной Иртыша. Торги на этот объект объявят в ближайшее время.

Подрядчик должен будет выполнить земляные работы, а также обустроить парковку на 419 машиномест. К слову, этот проект обсуждался на первом совместном объезде Кировского округа губернатором Александром Бурковым и мэром Сергее Шелестом. Тогда глава региона подчеркнул важность этой территории не только для омичей, но и для гостей города.

Напомним, что у строящегося ледового дворца спорта на разных этапах преобразят 11 общественных территорий. Первые два участка уже разыграны на торгах. Стоимость одного объекта составила почти 98 млн рублей. ООО «Континент» благоустроит территорию, прилегающую к самому многофункциональному спортивному комплексу. На второй объект, отторгованный за 11 млн рублей, зайдет ООО «Градстрой». Компании достался участок дороги-дублера улицы Лукашевича.