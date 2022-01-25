На 69-летнего омского пенсионера завели уголовное дело

Зачастую в интернете люди пишут чересчур смелые высказывания. Фото: Иван МАКЕЕВ

25 января следственное управление Следственного комитета РФ по Омской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 69-летнего жителя Омска. Мужчине предъявили обвинение в «действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности, совершенные публично с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, с угрозой применения насилия».

Виной всему стали видеоролики и негативные комментарии, отправленные со странички пожилого омича в соцсетях. В них мужчина открыто выражал свою неприязнь к лицам другой национальности и даже призывал к насилию против них.

Дело с собранной доказательной базой передано в суд. По итогам его рассмотрения пенсионеру грозит штраф от 300 до 600 тысяч рублей. Также в качестве наказания предусмотрены исправительные работы и реальный тюремный срок до 5 лет лишения свободы.