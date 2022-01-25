В Омской области власти поздравили 130 тысяч студентов

В региональных вузах и ссузах учатся 130 тысяч студентов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

25 января отмечается День российского студенчества. В праздничный день Губернатор Омской области Александр Бурков и председатель Законодательного Собрания Владимир Варнавский пожелали студентам неиссякаемой творческой энергии, оптимизма и созидательной активности.

«Дорогие студенты! Поздравляем вас с праздником! Он объединяет 130 тысяч молодых людей, получающих сегодня профессиональное образование в 23 вузах и 47 колледжах нашего региона.

Вы - значимый интеллектуальный и творческий ресурс Омской области. Современные студенты успевают не только успешно постигать науки, но и активно участвовать в общественной жизни, заниматься добровольчеством, реализовывать интересные и полезные проекты. Своими успехами на общероссийских и международных научных конференциях, олимпиадах и спортивных соревнованиях вы повышаете престиж малой родины, служите примером для всей молодежи. Желаем вам неиссякаемой творческой энергии, оптимизма и созидательной активности! Пусть сбудутся все ваши надежды и мечты! Успехов вам!» – говорится в поздравлении первых лиц региона.