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Общество25 января 2022 7:16

В Омской области власти поздравили 130 тысяч студентов

Губернатор Омской области Александр Бурков и председатель Законодательного Собрания Владимир Варнавский обратились к молодежи по случаю Дня студента
Наталья ВИРКУНЕН
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В региональных вузах и ссузах учатся 130 тысяч студентов.

В региональных вузах и ссузах учатся 130 тысяч студентов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

25 января отмечается День российского студенчества. В праздничный день Губернатор Омской области Александр Бурков и председатель Законодательного Собрания Владимир Варнавский пожелали студентам неиссякаемой творческой энергии, оптимизма и созидательной активности.

«Дорогие студенты! Поздравляем вас с праздником! Он объединяет 130 тысяч молодых людей, получающих сегодня профессиональное образование в 23 вузах и 47 колледжах нашего региона.

Вы - значимый интеллектуальный и творческий ресурс Омской области. Современные студенты успевают не только успешно постигать науки, но и активно участвовать в общественной жизни, заниматься добровольчеством, реализовывать интересные и полезные проекты. Своими успехами на общероссийских и международных научных конференциях, олимпиадах и спортивных соревнованиях вы повышаете престиж малой родины, служите примером для всей молодежи. Желаем вам неиссякаемой творческой энергии, оптимизма и созидательной активности! Пусть сбудутся все ваши надежды и мечты! Успехов вам!» – говорится в поздравлении первых лиц региона.

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