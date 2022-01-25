Пост главврача омской скорой помощи временно занял священник

Бывшему руководителю медицинской структуры контракт не продлили Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Согласно информации сайта станции скорой помощи, исполняющим обязанности главного врача назначен Михаил Куличенко. Ранее он занимал должность первого заместителя бывшего главврача Максима Стуканова.

Напомним, контракт с экс-руководителем медицинской структуры Максимом Стукановым не продлили. Об этом стало известно после нового года. Сам Стуканов тогда прокомментировал СМИ, что с таким решением минздрава он не согласен.