Омск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 января 2022 6:44

Пост главврача омской скорой помощи временно занял священник

Исполняющим обязанности руководителя структуры вместо максима Стуканова назначили Михаила Куличенко
Виктория КОВЕРНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Бывшему руководителю медицинской структуры контракт не продлили

Бывшему руководителю медицинской структуры контракт не продлили

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Согласно информации сайта станции скорой помощи, исполняющим обязанности главного врача назначен Михаил Куличенко. Ранее он занимал должность первого заместителя бывшего главврача Максима Стуканова.

Напомним, контракт с экс-руководителем медицинской структуры Максимом Стукановым не продлили. Об этом стало известно после нового года. Сам Стуканов тогда прокомментировал СМИ, что с таким решением минздрава он не согласен.

0