В омском Большереченском зоопарке поселился Бриллиант из Томска

Бриллиант пополнил список краснокнижных животных, обирающих в Большереченском зоопарке. Фото: пресс-служба зоопарка

Дальневосточный леопард по кличке Бриллиант стал новым постояльцем Большереченского зоопарка. Представителю семейства кошачьих пошел третий год и в Омскую область его привезли из томского природного парка.

Купили котика за 180 тысяч рублей. Как только закончится период адаптации, Бриллианта познакомят с тремя самочками, которые уже давно обитают на территории зоопарка.

Напомним, что леопард относится к семейству кошачьих. В ХХ веке этот вид был занесен в Красную книгу МСОП, в Красную книгу России, а также в охранные документы других стран. К слову, в Большереченском зоопарке сегодня обитают более 200 видов и более 2 тыс. экземпляров животных со всего земного шара.