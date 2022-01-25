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Происшествия25 января 2022 4:41

В Омске в районе дач на 2-ой Солнечной загорелась свалка с мусором

Черные клубы дыма взволновали пользователей соцсетей
Виктория КОВЕРНЕВА
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Пострадавших в ходе ЧП нет.

Пострадавших в ходе ЧП нет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В группе «ЧП Омск» появилось видео с подписью «сегодняшний пожар возле Дружино». Огромные клубы дыма насторожили пользователей соцсетей, ведь, судя по кадрам, пожар происходил в районе дачного поселка.

Как сообщили КП-Омск в управлении МЧС по Омской области, это горела свалка. В тушении пожара было задействовано четыре человека личного состава.

- 24 января в 17:43 поступило сообщение о горении мусора на открытой территории по ул. 2-я Солнечная. Площадь 500 кВ.м . От МЧС России к тушению привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Накануне в городской администрации напомнили омичам о необходимости соблюдения пожарной безопасности, особенно в период низких температур. Но если ЧП все же произошло, то пострадавшие или очевидцы могут позвонить по телефону службы спасения «112» со всех мобильных операторов.

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