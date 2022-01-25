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Общество25 января 2022 4:16

Жителей Омской области напугали военные вертолеты

Боевые машины кружили над районным поселком Любино
Виктория КОВЕРНЕВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Любопытно, что никакой военной базы в районе Любино Омской области нет

Любопытно, что никакой военной базы в районе Любино Омской области нет

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне в паблике «ЧП Омск» появилось видео, кадры которого взволновали автора ролика. По его мнению, вертолеты, кружившие над населенным пунктом, что-то распыляли в воздухе.

- Омская область, Любинский район, р.п. Любинский. Шесть вертолетов распыляли неустановленные вещества, - заявил аноним.

В комментариях омичи отшучивались, что таким образом попадает «омикрон» в Омск. А некоторые предположили, что это массовая защита населения от опасного вируса.

- Это наверное прививка от ковида, - пошутил Вячеслав Шейнин.

Очевидно, что боевые вертолеты ничего не распыляют в атмосферу, это просто «след» из частиц замерзшей жидкости и пара.