В Омске завершают установку контейнеров для «сухого» мусора

Управлением дорожного хозяйства и благоустройства было закуплено 473 контейнера на общую сумму 9,7 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации пресс-службы мэрии, итогами «мусорной реформы» за два года стало халатное отношение жителей к контейнерам для ТКО. Интересно, что в частном секторе все чаще стали поджигать и скручивать с них колеса. А некоторые вообще похищают.

- За два года было повреждено и украдено 408 контейнеров, расположенных на санитарных площадках частного сектора. Чаще всего мы наблюдаем такие повреждения как трещины, выломанные колеса, оплавления, граффити и различные изображения, - подытожил «мусорную реформу» замдиректора управления дорожного хозяйства и благоустройства Андрей Парыгин.

Из более четырех сотен - 242 штуки - пострадали из-за пожаров, которые омичи устраивали, складируя тлеющие отходы и золу. Как правило, после такого контейнеры уже не подлежат восстановлению.

Отметим, что в ближайшее время в Омске должны завершить установку новых контейнеров желтого цвета, в которые будут собирать так называемую «сухую» фракцию: стекло, пластик, металл и бумагу. Поскольку пластиковые емкости приобретаются за счет бюджетных средств, в мэрии попросили омичей бережнее относиться ко всем контейнерам для сбора мусора.