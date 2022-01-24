Омск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 января 2022 11:49

Омские школы и классы начали закрывать на карантин из-за ОРВИ

С 24 января на дистант переходит не только сфера дополнительного образования, но и некооторые учреждения основного
Наталья ВИРКУНЕН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дети в Омске переходят на дистанционное обучение - где классами, а где и целыми школами.

Дети в Омске переходят на дистанционное обучение - где классами, а где и целыми школами.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уже несколько школ в Омске перевели на дистанционное обучение – речь о средних школах № 75 и №82. Отдельные классы были закрыты в школах №№ 12, 32, 112.

Департамент образования мэрии Омска подтвердил информацию о закрытии двух школ, назвав ОРВИ — основной причиной перевода на дистант образовательных учреждений.

- Из 5272 классов в городских школах и из 2071 группы в детских садах по причине карантина по ОРВИ закрыто 1,3% от общего количества групп и 1,59% от общего количества классов. На карантин по коронавирусной инфекции закрыто 1,06% от общего количества классов и 0,34% от общего количества групп, - уточнили в ведомстве 24 января.

0