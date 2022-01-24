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Общество24 января 2022 11:45

За выходные в Омске вчетверо увиличилось число больных омикроном

Региональный Роспотребнадзор сообщает о 59 заразившихся
Наталья ВИРКУНЕН
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После ввоза штамма в регион заболеваемость поползла вверх ускоренными темпами.

После ввоза штамма в регион заболеваемость поползла вверх ускоренными темпами.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После выходных данные о заболевших омикроном омичах обновили в региональном Роспотребнадзоре. Против прежних 33 человек их стало уже 59.

На границе, при встрече самолета в аэропорту, данный штамм был выявлен у гражданина, прибывшего из Кыргызстана. Также омичи умудрились подцепить вирус по возвращении из Москвы, Новгорода, Кемерово.

Напомним, что согласно данным врачей, штамм в 2-5 раз более заразен, чем предыдущие.

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