За выходные в Омске вчетверо увиличилось число больных омикроном

После ввоза штамма в регион заболеваемость поползла вверх ускоренными темпами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После выходных данные о заболевших омикроном омичах обновили в региональном Роспотребнадзоре. Против прежних 33 человек их стало уже 59.

На границе, при встрече самолета в аэропорту, данный штамм был выявлен у гражданина, прибывшего из Кыргызстана. Также омичи умудрились подцепить вирус по возвращении из Москвы, Новгорода, Кемерово.

Напомним, что согласно данным врачей, штамм в 2-5 раз более заразен, чем предыдущие.