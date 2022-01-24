В Омскую область поступили 1200 доз вакцины от COVID-19 для подростков

Пока вакцинация для подростков будет носить исключительно заявительный и добровольный характер, так обещали в минздраве. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональный минздрав сообщил сегодня о том, что в регион поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцина носит название «Спутник М».

Пока препарат хранится на складе центра по борьбе с инфекционными заболеваниями, где созданы особые условия хранения. В какие медучреждения препарат поступит и когда им можно будет воспользоваться, в ведомстве сообщат дополнительно.