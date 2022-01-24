На Омском мусоросортировочном заводе побывали общественники

В пресс-службе компании рассказали, что в группу регоператора во «ВКонтакте» обратилась экоблогер Евгения Чижмак с просьбой рассказать о работе омских мусоросортировочных заводов, в ответ ей предложили посетить предприятие и увидеть процесс своими глазами, в итоге набралась целая группа желающих увидеть, как сортируют мусор.

«Мы понимаем и разделяем озабоченность жителей Омска, которые хотят знать, как работают сегодня мусоросортировочные заводы и работают ли вообще, поэтому с удовольствием провели для них экскурсию по предприятию, уверены, что это не последнее подобное мероприятие», — говорит Карен Егоян.

Ежедневно на территорию завода приезжают до 100 мусоровозов, они проходят весовой контроль, а затем отправляются в бункер разгрузки. Там твердые бытовые отходы выгружают из мусоровозов на бетонную площадку, экскаватор заполняет бункер разрывателя пакетов, который с помощью подвижных отбойников вскрывает пакеты с мусором, далее по конвейерной ленте равномерным слоем мусор поступает на сортировку.

Завод работает круглосуточно и в год на нем обработку проходит порядка 200 тысяч тонн отходов, в смену трудится 60 сортировщиков, которые выбирают фракции пригодные к переработке. Точно такой же завод работает в Кировском округе Омска, на сортировку сегодня уходит порядка 70% городского мусора.

«Это было очень интересно и познавательно! Лично я смогла получить ответы на многие свои вопросы. Отрадно видеть, что в Омске люди на сортировке мусора работают в хороших комфортных условиях, в целом на заводе очень чисто и я бы сказала, даже уютно. Очень надеюсь, что развитие раздельного сбора отходов в Омске поможет как можно больше мусора пустить на переработку вместо того, чтобы отправиться на полигоны», - поделилась своими впечатлениями от увиденного экоблогер Евгения Чижмак.