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Общество24 января 2022 10:07

В команде нового омского мэра Сергея Шелеста ждут кадровых перестановок

Ранее градоначальник сообщал о том, что активно набирает сотрудников
Наталья ВИРКУНЕН
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При Терпуговой в регионе внедрили программу, объединяющую все направления допобразования, кружки и секции - «Навигатор55».

При Терпуговой в регионе внедрили программу, объединяющую все направления допобразования, кружки и секции - «Навигатор55».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В омской мэрии в скором времени ждут кадровых перестановок. Официального подтверждения пока нет, но в ближайшее время ее коллеги, которые не назвали своих имен РИА «Омск-информ», обещают увольнение главы депобра Ларисы Ефимовой.

Она трудится на своем посту с 2019 года. До этого была заместителем департамента, а еще раньше - директором омской гимназии №140. Кто ее заменит - тоже не сообщают.

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