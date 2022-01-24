В команде нового омского мэра Сергея Шелеста ждут кадровых перестановок

При Терпуговой в регионе внедрили программу, объединяющую все направления допобразования, кружки и секции - «Навигатор55». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В омской мэрии в скором времени ждут кадровых перестановок. Официального подтверждения пока нет, но в ближайшее время ее коллеги, которые не назвали своих имен РИА «Омск-информ», обещают увольнение главы депобра Ларисы Ефимовой.

Она трудится на своем посту с 2019 года. До этого была заместителем департамента, а еще раньше - директором омской гимназии №140. Кто ее заменит - тоже не сообщают.