Количество акционеров ВТБ в Омской области увеличилось на 75%

Количество миноритарных инвесторов ВТБ в Омской области за год увеличилось на 75% и по состоянию на декабрь 2021 года составило 5,3 тысячи человек. Число частных акционеров в регионе существенно выросло во всех возрастных группах. При этом молодые люди в возрасте до 20 лет становятся инвесторами наиболее активно: за год их количество увеличилось на 57%. Основную часть инвесторов по-прежнему составляют жители области более старшего возраста: 32% миноритарных инвесторов находится в возрастной группе от 21 до 35 лет, еще 30% - в возрасте от 36 до 50 лет.

Значительная часть акционеров пользуются программами льгот и привилегий для акционеров, которые предполагают льготы и дополнительные возможности при оформлении банковских и финансовых услуг.

Существенному росту числа миноритарных инвесторов банка ВТБ во многом способствует активная политика и передовой опыт банка в области работы с акционерами. В 2021 году утвержден новый состав Консультационного совета акционеров (КСА), состоялся третий сезон обучающей онлайн-игры и ряд мероприятий в дистанционном формате. Все активнее проявляют себя жители Сибири: в выборах КСА в прошлом году приняли участие 16 инвесторов из региона.

"Количество акционеров Банка ВТБ достигло 577 тысяч (на 1 декабря 2021 года), увеличившись за год на 71%. На долю акционеров — физических лиц приходится 7% голосующих акций, что также является максимальным показателем за всю публичную историю ВТБ. Прибыль по МСФО за 2021 г. обеспечивает возможность выплаты дивидендов с рекордной для банка доходностью. Более 60% розничных акционеров банка это люди в возрасте от 20 до 50 лет, при этом, распределение по возрастным категориям от 20 до 35 лет и от 35 до 50 лет примерно одинаковое", - комментирует главный бухгалтер ПАО банк ВТБ Михаил Коваленко.

Генеральная лицензия Банка России № 1000 от 08.07.2015 г.

Банк ВТБ (ПАО).