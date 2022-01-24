В Омске реконструируют здание-памятник гостиницы «Россия»

Работы проведут только в одном из помещений гостиницы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Региональное министерство культуры опубликовало акт государственной историко-культурной экспертизы проекта по сохранению здания-памятника «Гостиница «Россия», сообщает «12 канал». Указано, что реконструкцию проведут только в помещении «4П», там сделают перепланировку и переустройство: расположат два торговых зала с примерочными и санузлом.

Разработкой проекта занималась ООО «Интерстрой» в 2021 году. Эксперты дали положительное заключение, так как «указанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного наследия».