За убийство трех косуль в Омской области задержан местный житель и его столичные гости

Следователи изъяли три мешка с трупами убитых косуль. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

21 января в Омской области инспектор по охране животных обнаружил в Колосовском районе место забоя косули близ деревни Плахино. По факту был задержан 57-летний местный житель.

Впоследствии у него были изъяты мешки с хранившимися косулями и карабин. Как сообщает «МК в Омске», браконьеров было несколько - из Омска, Москвы и Санкт-Петербурга. У них имелось разрешение на охоту, ног только на волка.

Двое из этой компании были задержаны. Расследование продолжается.