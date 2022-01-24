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Общество24 января 2022 4:13

За убийство трех косуль в Омской области задержан местный житель и его столичные гости

Браконьеры охотились в Колосовском районе
Наталья ВИРКУНЕН
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Следователи изъяли три мешка с трупами убитых косуль.

Следователи изъяли три мешка с трупами убитых косуль.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

21 января в Омской области инспектор по охране животных обнаружил в Колосовском районе место забоя косули близ деревни Плахино. По факту был задержан 57-летний местный житель.

Впоследствии у него были изъяты мешки с хранившимися косулями и карабин. Как сообщает «МК в Омске», браконьеров было несколько - из Омска, Москвы и Санкт-Петербурга. У них имелось разрешение на охоту, ног только на волка.

Двое из этой компании были задержаны. Расследование продолжается.