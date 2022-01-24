В канун Нового года пополнился автопарк «Росводоканал Омск»

Машины приобретены за счёт средств, сэкономленных на торгах. Новая техника уже получила государственные номера и закреплена за структурными подразделениями.

- Программа обновления автотранспортного парка реализуется с 2015 года. За семь лет из 240 единиц обновили 151. Сейчас в парке 3 установки горизонтально-направленного бурения. На 80% обновлены фургоны для перевозки бригад. Городские сети канализации обслуживают современные каналопромывочные машины и илососы. В автопарке есть и уникальные образцы – автокран со стрелой 32 метра, гидродинамическая машина с объёмом 12 кубометров, что позволяет промывать до 800 метров сетей канализации без дозаправки. Спецтехника оснащена различными съёмными агрегатами, что расширяет её функциональность и возможность эксплуатации в течение всего календарного года, - рассказал исполнительный директор «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

Обязательным условиям приобретения техники является не только её комфортность, маневренность и функциональность, но и экологичность. Автотранспорт, приобретённый после 2015 года, соответствует экостандартам «Евро-4» и «Евро-5».

Напомним, в 2020 году в омский водоканал поступило 40 единиц новой техники, в 2019 – 22, в 2018 – 15. Суммарно обновлено 63% автопарка предприятия. На эти цели компанией было направлено более 300 млн рублей.