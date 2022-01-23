В Омске туман парализовал работу аэропорта

Туман в городе сохраняется.

Утром воскресенья, 23 января, Омск окутало густым туманом. Видимость в городе составляет около 100 м. Из-за этого омский аэропорт массово задерживает рейсы. По информации табло аэропорта, задержаны рейсы в Москву, Нур-Султан, Санкт-Петербург и Ош.

Утренний рейс в 08:15 по направлению Омск — Москва (Шереметьево) пришлось отменить вообще. Самолёт из столицы в Омск также не вылетел, он должен был отправиться сюда в 07:10.

Отметим, что по прогнозам синоптиков, туманы продолжатся в Омской области и в начале рабочей недели.