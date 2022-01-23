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Происшествия23 января 2022 5:36

На севере Омской области под лёд провалился КамАЗ

Автомобиль был груженый древесиной
Виктория КОВЕРНЕВА
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Сейчас на этой ледовой переправе действует ограничение до 15 тонн. Фото: Госавтоинспекция

Сейчас на этой ледовой переправе действует ограничение до 15 тонн. Фото: Госавтоинспекция

В Знаменском районе Омской области на дороге Тузаклы–Усть-Шиш–Новоягодное, проходящей через ледовую переправу на Иртыше, под лёд провалился КамАЗ. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

Известно, что водителю удалось спастись, а вот груженый лесом автомобиль ушёл под воду.

В региональном управлении ГИБДД напоминают водителям, о необходимости неукоснительно выполнять требования всех информационных знаков, установленных перед ледовыми переправами.