На севере Омской области под лёд провалился КамАЗ

Сейчас на этой ледовой переправе действует ограничение до 15 тонн. Фото: Госавтоинспекция

В Знаменском районе Омской области на дороге Тузаклы–Усть-Шиш–Новоягодное, проходящей через ледовую переправу на Иртыше, под лёд провалился КамАЗ. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

Известно, что водителю удалось спастись, а вот груженый лесом автомобиль ушёл под воду.

В региональном управлении ГИБДД напоминают водителям, о необходимости неукоснительно выполнять требования всех информационных знаков, установленных перед ледовыми переправами.