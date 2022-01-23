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Общество23 января 2022 5:13

Омскую область накроют туманы и резкие перепады температур

В ночные часы столбик термометра будет опускаться до - 32°С
Виктория КОВЕРНЕВА
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Резкие перепады температур могут повлиять на состояние здоровья метеозависимого человека

Резкие перепады температур могут повлиять на состояние здоровья метеозависимого человека

Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

По информации Обь-Иртышского УГМС, в начале рабочей недели в регионе ожидаются умеренные температуры. Так, в понедельник, 24 января, столбик термометра днем опустится до - 14°С. Ночью до - 31°С. Без существенных осадков, местами туман.

Во вторник, 25 января, станет теплее. Днем ожидается до - 12°С, ночью - 25°С, местами ослабление мороза до - 15°С.

Сегодня, 23 января, в Омске также без осадков, туман. Ночью местами по области прогнозируется до - 31°С. Температура днем - 14...-19°С.