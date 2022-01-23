Омскую область накроют туманы и резкие перепады температур

Резкие перепады температур могут повлиять на состояние здоровья метеозависимого человека Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

По информации Обь-Иртышского УГМС, в начале рабочей недели в регионе ожидаются умеренные температуры. Так, в понедельник, 24 января, столбик термометра днем опустится до - 14°С. Ночью до - 31°С. Без существенных осадков, местами туман.

Во вторник, 25 января, станет теплее. Днем ожидается до - 12°С, ночью - 25°С, местами ослабление мороза до - 15°С.

Сегодня, 23 января, в Омске также без осадков, туман. Ночью местами по области прогнозируется до - 31°С. Температура днем - 14...-19°С.