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Общество22 января 2022 14:43

В Омске снегоходы мешают пешеходам

Потому что носятся там, где не положено
Наталья ВИРКУНЕН
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Чтобы безопасно передвигаться на снегоходах, нужно проработать правила.

Чтобы безопасно передвигаться на снегоходах, нужно проработать правила.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омичи не оценили опасные снегоходы в парке 30-летия ВЛКСМ

В соцсетях сообщили, что в парке 30-летия ВЛКСМ ездят снегоходы без номеров, которые угрожают безопасности отдыхающих, рассказывает Город55.

В одном из пабликов появилась жалоба от омички Ирины Урусовой. Она рассказала, что заметила в парке 30-летия ВЛКСМ подозрительные снегоходы. По словам женщины, они угрожают безопасности отдыхающих.

«По территории парка ежедневно носятся два снегохода. Они ездят по пешеходным дорожкам, и пруду, - рассказала омичка. — Дети и взрослые катаются на лыжах, плюшках, увертываются от этой чудо техники».

Такое женщина рассказала, что к одному из снегоходов прицепили банан, на котором катают детей и взрослых. Омичка уточнила, что снегоходы не имеют регистрационных знаков, и сомневается в том, что разрешение на такие «покатушки» вообще есть.