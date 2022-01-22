Убитая вместе с семьей под Омском женщина могла сама пустить в дом преступника с ножом

В этом доме случилось убийство. Фото: СУ СК по Омской области

Стали известны подробности зверской расправы над целой семьей в селе Юрьевка в Омской области. Следователи опубликовали видео из дома погибших с ужасными кадрами. На них видно, что тело убитой женщины находится в коридоре - она сама могли открыть дверь убийце. Как сообщил КП источник, выжившие дети - 14-летняя девочка и 6 -летний мальчик немного рассказали о случившемся. Трагедия произошла после того, как в дверь постучали и хозяйка дома пошла посмотреть, кто это, и, вероятно, открыла дверь. Также в селе говорят и другую информацию мол, семья никогда не закрывала дверь.

Преступник с ножом ворвался в дом, сначала зарезал женщину, потом накинулся на мужа. Все это видела 10-летняя девочка, у нее с детства была инвалидность. Сбежать с места преступления смогли только ее старшая сестра и младший брат. Они кинулись к соседям и рассказали о случившемся.

Сейчас подозреваемого разыскивают, распространен фоторобот преступника. Возбуждено уголовное дело и ведутся все необходимые следственные действия. По всем данным семья была благополучная и работящая, супруги держали скотину. Возможно, убийца хотел ограбить их, но в итоге ничего не забрал.