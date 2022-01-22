Омского вахтовика ограбила рецидивистка, тем самым разбив ему сердце

Неоднократно судимая преступница так и не встала на путь исправления. Фото: УМВД России по Омской области.

50-летний житель Центрального округа города Омска пострадал от своей влюбчивости, сообщает УМВД России по Омской области на официальном сайте.

Мужчина в декабре приехал с вахты и на одном из специализированных сайтов познакомился с женщиной. На следующий день пара встретилась. После распития алкогольных напитков «влюбленные» направилась на съемную квартиру. Женщина так понравилась омичу, что он даже подарил ей золотое кольцо за 9 000 рублей и хотел сделать предложение.

Во время застолья мужчина несколько раз давал женщине свою зарплатную карту для покупки горячительных напитков в магазине и даже назвал пин-код. Наутро омич обнаружил пропажу новой знакомой, своего телефона и банковской карты. Сумма ущерба составила 61 000 рублей.

В ходе следственных действий оперативники узнали в 38-летней злоумышленнице ранее судимую за тяжкие преступления — убийство, грабеж и разбойное нападение. Воровку уже задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Женщине снова светит до 6-ти лет лишения свободы.