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Общество22 января 2022 5:54

В Омске за неделю подешевела половина товаров из продуктовой корзины

Снизились цены на детские товары, вермишель и колбасу
Наталья ВИРКУНЕН
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За неделю в Омске подешевели подгузники.

За неделю в Омске подешевели подгузники.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Мониторинг цен на товары повседневного спроса, который еженедельно проводится департаментом городской экономической политики администрации Омска, показал на 18 января по сравнению с 11 января снижение цен на детские подгузники, вермишель, колбасу полукопченую и варено-копченую, картофель и хозяйственное мыло.

В целом цены не изменились или снизились на 37 товаров, то есть 54 % от общего количества позиций, входящих в мониторинг.

Напомним, мониторинг цен проводится на 68 товаров повседневного спроса в 20 сетевых магазинах города, при подведении итогов мониторинга учитываются данные Омскстата. Что касается роста цен, незначительное увеличение стоимости (менее 3 %) зафиксировано на 15 товаров.

От 3 до 5 % рост цен отмечен на молоко, свежую морковь, детские пустышки. Более чем на 5 % подорожал один товар — свежие огурцы, их средняя стоимость - 159 рублей за килограмм.