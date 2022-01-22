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Общество22 января 2022 5:42

Омские стационары в четыре раза увеличили количество коек для детей: омикрон на подходе

В регионе ожидают всплеска подростковой заболеваемости коронавирусом
Наталья ВИРКУНЕН
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Омикрон опасен даже для детей, так считают медики.

Омикрон опасен даже для детей, так считают медики.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омском регионе из-за прихода нового штамма коронавируса «омикрон» количество коек в стационарах для детей увеличили в четыре раза, сообщает ГТРК «Иртыш». Под наблюдением врачей уже свыше тысячи детей, 33 из них лечат в стационарах.

Полным ходом идет перепрофилирование горбольницы №2. А в городской детской клинической больнице для лечения несовершеннолетних выделят 170 мест.

- Все предыдущие штаммы не имели такой активности у детей, нагрузка была на взрослое население, - сообщила замминистра здравоохранения Омской области Элеонора Кролевец.