Омские стационары в четыре раза увеличили количество коек для детей: омикрон на подходе

Омикрон опасен даже для детей, так считают медики. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омском регионе из-за прихода нового штамма коронавируса «омикрон» количество коек в стационарах для детей увеличили в четыре раза, сообщает ГТРК «Иртыш». Под наблюдением врачей уже свыше тысячи детей, 33 из них лечат в стационарах.

Полным ходом идет перепрофилирование горбольницы №2. А в городской детской клинической больнице для лечения несовершеннолетних выделят 170 мест.

- Все предыдущие штаммы не имели такой активности у детей, нагрузка была на взрослое население, - сообщила замминистра здравоохранения Омской области Элеонора Кролевец.