Омские ЧОП подозревают в махинациях на торгах

Омские ЧОПОвцы «протаранили» аукцион. Фото: Алексей БУЛАТОВ

21 января омское УФАС России сообщило о возбуждении дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

По версии ведомства, ООО «Бастион», ООО «Голубые олени», ООО «Защита» и ООО ЧОП «Дозор» при участии в открытых аукционах на оказание услуг по охране объектов омского медуниверситета и БУЗОО «Клиническая психиатрическая больница им. Солодникова» сговорились между собой и резко снизили начальную цену контракта. И при этом не намеревались заключать впоследствии договор. Специалисты сферы госзакупок условно называют такую схему действий «таран».

Дело возбуждено по заявлениям ООО «ЧОП «Артель», Ассоциации охранных предприятий Омской области и ООО ЧОО «СВОИ». Рассмотрение дела состоится 9 февраля 2022 года.