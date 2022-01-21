В Омск штамм «омикрон» привезли из Казахстана

Медики рекомендуют не затягивать с ревакцинацией Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сегодняшний день в Омской области зарегистрировано 33 случая заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Известно, что первый случай заражения обнаружен у пассажира, прибывшего из Казахстана. Второй заболевший прилетел из Республики Кыргызстан. Согласно правилам авиаперевозок, в аэропорту каждый пассажир, прилетевший из-за границы, должен сдать мазок на коронавирус. Благодаря этому правилу удалось вычислить зараженных гостей из стан СНГ.

Правда, еще три случая были завезены омичами, которые вернулись в Омск после новогодних праздников из соседних регионов.

- По клиническим формам у 26 человек заболевание протекает в форме ОРВИ, у 5 человек – внебольничная пневмония, у 2 человек бессимптомная форма. Семь человек госпитализированы, - отметили в ведомстве.