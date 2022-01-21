За отсутствие масок омичи заплатили 34 млн рублей

Наказание рублем омичей не всегда мотивирует надеть маску Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Из-за резкого всплеска заболеваемости в Омске усилили проверки общественных мест по соблюдению масочного режима и пропуску посетителей. Контрольные группы проверяют торговые центры, магазины и общепит.

- За прошедшую неделю надзорными органами проверено более 1200 торговых объектов и выявлено 198 нарушений ограничительных мер на территории торговых объектов. При этом в ходе рейдов выявляются торговые центры, которые не в полной мере соблюдают эпидемиологические требования, либо игнорируют их вообще, - рассказали в пресс-службе облправительства.

Между тем, за все время пандемии в Омской области за нарушение ограничительных мер выписано более 22 тыс. протоколов на жителей региона. За свое непослушание им пришлось заплатить 34 млн рублей. Меньшая сумма наказания оказалась у предпринимателей – 16,5 млн рублей.