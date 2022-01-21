Омичи стали ездить по России в полтора раза чаще

В 2021 году число таких поездок выросло более чем в полтора раза по сравнению с 2020 годом, а самыми популярными направлениями стали курорты Краснодарского края, Крым, сибирские и уральские регионы, Москва и Московская область.

Чаще всего в 2021 году клиенты Tele2 из Омской области ездили в южные регионы (прежде всего, в Краснодарский край), в Центральную Россию (особенно в Москву), а также по Сибири и Уралу. При этом на Сибирь приходится примерно пятая часть всех поездок жителей региона в 2021 году – 21%. Чаще всего омичи посещали Краснодарский край, Новосибирскую область, Москву и Московскую область.

Наибольшее число поездок приходится на пик отпускного сезона – июль и август. В среднем клиенты Tele2 из Омской области проводили в поездках по 11 дней. Каждый из них за это время использовал 3 гигабайта интернет-трафика, совершил 47 звонков и проговорил по телефону около 2 часов.

Женщины выезжали за пределы региона немного чаще мужчин – 51% против 49%. Больше всего ездили по стране жители Омской области 20-40 лет (53%). Больше трети поездок приходится на клиентов Tele2 в возрасте от 40 до 60 лет (37%). Абоненты, которым больше 60 лет, тоже ездят по России, но их доля составляет только 9%.