К 200-летию Омской области выпустят памятную медаль

Пока эпидемическая обстановка в регионе не позволяет проводить массовые мероприятия Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сегодня, 21 января, губернатор Омской области Александр Бурков распорядился перенести старт праздничных мероприятий, посвященных 200-летию Омской области. Начало планировалось в феврале, но эпидемическая обстановка пока не позволяет должным образом отметить все события.

Как пандемия стихнет, омские театры и филармония начнут гастрольный тур по районам области. В календаре празднования запланировано более 140 концертов и спектаклей.

Под эгидой юбилея в регионе запланированы 450 спортивных событии областного масштаба. Также в честь 200-летия будет выпущена памятная медаль, которую вручат тем, кто трудился и трудится на благо родной земли.

Кульминацией празднования должен стать концерт, который пока назначен на 30 сентября.

Напомним, что накануне по решению оперштаба режим повышенной готовности в Омской области продлен до 1 марта. Это связано с увеличением количества заболевших на фоне прогрессирования нового штамма «омикрон».