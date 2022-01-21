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Общество21 января 2022 8:56

В мэрии Омска подтвердили отставку директора департамента спорта Мельникова

Договор с чиновником будет расторгнут 2-го февраля
Виктория КОВЕРНЕВА
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О новом руководителе департамента пока не сообщается

О новом руководителе департамента пока не сообщается

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Пресс-служба администрации Омска сообщила о подписанном распоряжении об отпуске с последующим увольнением Константина Мельникова. Со 2-го февраля он будет освобожден с должности директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Как отметили в мэрии, за период работы на посту руководителя городской структуры, все поставленные задачи Мельников выполнил.

- Сегодня учреждения спорта удачно сотрудничают с ОНПЗ, с Транснефтью, удачно участвуют в грантах различного уровня, - прокомментировала заместитель мэра Анастасия Терпугова.

Напомним, что об отставке чиновника заговорили накануне. Однако городская администрация эту информацию опровергла.