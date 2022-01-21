Новый мэр Сергей Шелест пригласил омичей в свои аккаунты в соцсетях

Пока на страницу главы города подписано меньше 200 человек. Фото: Владимир Казионов.

21 января в Instagram-аккаунте омского мэра Сергея Шелеста появился первый пост. В нем градоначальник поприветствовал омичей и пообещал оперативное и открытое управление.

В этом же сообщении Сергей Николаевич признался, что раньше не вел страниц в соцсетях.

- Сегодня для руководителя города-миллионника открытая личная страница - требование времени. Я твердо убежден: нужно использовать все возможности для быстрой и эффективной обратной связи между жителями и руководством города, - написал градоначальник.

Новая страница появилась и в «Одноклассниках». В источниках Сергей Николаевич собирается рассказывать о том, какая работа будет проводиться в городе. Возможно, первые посты появятся уже завтра - во время первого совместного городского объезда мэра Шелеста и губернатора Буркова.

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