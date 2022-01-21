В Омске во время пожара погибли мужчина и женщина

Следователи предполагают, что причиной пожара могла стать неисправность печи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Омский следственный комитет начал проверку по факту пожара, который произошел сегодня ночью на улице 16-ая Северная. Известно, что загорелся частный дом. От острого отравления угарным газом скончались 54-летняя хозяйка помещения и ее 40-летний квартирант.

- Причиной пожара могла стать неисправность печи, которую пытались самостоятельно отремонтировать погибшие, об этом говорят соседи, - уточнили в ведомстве.

Точная причина пожара будет установлена после пожарно-технической экспертизы.