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Общество21 января 2022 8:42

В Омске во время пожара погибли мужчина и женщина

Следственный комитет выясняет причины случившегося
Виктория КОВЕРНЕВА
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Следователи предполагают, что причиной пожара могла стать неисправность печи

Следователи предполагают, что причиной пожара могла стать неисправность печи

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Омский следственный комитет начал проверку по факту пожара, который произошел сегодня ночью на улице 16-ая Северная. Известно, что загорелся частный дом. От острого отравления угарным газом скончались 54-летняя хозяйка помещения и ее 40-летний квартирант.

- Причиной пожара могла стать неисправность печи, которую пытались самостоятельно отремонтировать погибшие, об этом говорят соседи, - уточнили в ведомстве.

Точная причина пожара будет установлена после пожарно-технической экспертизы.