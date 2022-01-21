Первый заместитель омского мэра Евгений Фомин вакцинировался от коронавируса в третий раз

В администрации города сотрудники продолжают профилактику от COVID-19. Фото: Алена СУХИНИНА.

Сегодня утром первый заместитель мэра города Евгений Фомин в очередной раз поставил прививку от коронавируса. Это была третья вакцинация, сообщают в пресс-службе администрации.

- Это моя вторая ревакцинация, это тот шаг, который каждый может сделать для того, чтобы обезопасить себя, - прокомментировал чиновник. - Тем более сейчас, когда мы видим ежедневную статистику с ростом заболеваемости и увеличением количества смертей от коронавируса.

Заммэра признался, что проходит и дальше готов проходить ревакцинацию каждые полгода - в соответствии с рекомендациями медиков.