Микрорайон Прибрежный возле «Арены Омск» благоустроят за 11 млн рублей

На благоустройство города в 2022 году предусмотрено более 536 млн рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стали известны победители аукционов на благоустройство двух объектов в городе Омске. Так, работами в микрорайоне «Прибрежный», расположенном в границах улицы Крупской - улицы Лукашевича - улицы Шаронова - улицы Перелета, займется омская компания «Градстрой». Она снизила начальную максимальную стоимость на сумму более одного млн рублей - до 11 млн.

По проекту здесь необходимо смонтировать дополнительные пандусы, заменить существующее покрытие на площади и построить пешеходные дорожки из тротуарной плитки. Работы нужно сдать до 1 сентября текущего года.

Еще одним победителем аукциона по благоустройству площади Лицкевича в Советском округе стала омская стройфирма «Мар-Строй». Она предложила выполнить работы за 8,05 млн рублей, что на 2,5 млн меньше от начальной цены.

К слову, на благоустройство города в 2022 году предусмотрено более 536 млн рублей.